Polis, Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasında kalan yol güzergahının, pazar günü motosiklet drag yarışı nedeniyle çift yönlü araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 3 Eylül Pazar günü 11.00-19.30 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun Serhatköy Alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yol güzergahında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde söz konusu yolun araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımının Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt anayolu üzerinden sağlanacağı kaydedildi.

Drag yarışı devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.