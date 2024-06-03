Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahte resmi belgeyi tedavüle sürme suçunda tutuklanan Kıbrıslı Rum Dimitrios Eleftherıadıs ile Rus uyruklu Sergei Semenovich Anıkın dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Sergei Ropashof ise ülkeye giriş kaydı olmadığından ihraç edilmek üzere merkez karakoluna teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki olguları Polis memuru Doğcan Kırgeç aktardı.

Polis, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.53 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısında LBJ 418 plakalı araçla geçiş yapmaya çalışan Dimitrios Eleftherıadıs’in hem kendisinin hem de yanında yolcu olarak bulunan Sergei Semenovich Anıkın’in pasaportunu görevli memura verdiğini söyledi. Polis, Dimitrios Eleftherıadıs’in Sergei Semenovich Anıkın için verdiği Azerbeycan pasaportunun sahte olduğunun anlaşıldığını belirtti. Polis, kapıda pasaportlarla ilgili inceleme sürerken aracın arka koltuğunda oturan Sergei Semenovich Anıkın’ın inip, koşarak askeri yasak bölgeye ihlal edip, KKTC’ye giriş yaptığını ve olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis, tutuklanan Dimitrios Eleftherıadıs’in ifadesinde aracına benzin almak için Ortaköy’de K-PET isimli benzin istasyona gittiğini, o esnada kırmız renk bir aracın yanına yanaştığını ve araçta bulunan tanımadığı iki erkek şahsın güneye geçemediklerini, kardeşleri olan Sergei Semenovich Anıkın’ı kuzeye getirmesini talep edip, karşılığında 100 dolar teklif ettiklerini söylediğini aktardı. Polis, zanlının 100 doları aldığını ve Metehan Kara Girişi Kapısında ara bölgeden Sergei Semenovich Anıkın’ı alıp, ülkeye geldiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, 100 dolar nakit para zanlının tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Pois, Dimitrios Eleftherıadıs’in yanına petrol istasyonunda yanaşan kırmızı renkli ZUA 002 aracın İskele’de tespit edildiğini anlattı. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, Sergei Semenovich Anıkın ile Sergei Ropashof’un araçta birlikte olduklarının belirlendiğini ve tutuklandıklarını açıkladı. Polis, Sergei Ropashof ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye giriş-çıkış kaydının tespit edilmediğine vurgu yaptı. Polis, zanlının ihraç edilmek üzere karakola teslim edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan iki kişi olduğunu, incelenecek Mobese kamerası görüntüleri olduğunu ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.