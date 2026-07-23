Yangınlarla mücadele kapasitesini güçlendirmek amacıyla Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü’nün araç filosuna, beş yangına ilk müdahale aracı ile iki arazöz dahil edildi.

PGM’den yapılan açıklamaya göre, bugün ilçe itfaiye şube amirliklerine teslim edilen yangına ilk müdahale araçları, 300 litre su ve 60 litre köpük kapasitesine sahip. Araçlarda ayrıca mikronize su ve köpük teknolojisiyle çalışan yüksek basınçlı yangın söndürme sistemi yer alıyor. Araçların özellikle arazi yangınları olmak üzere farklı türdeki yangınlara hızlı müdahalede kullanılması hedefleniyor.

Filoya dahil edilen arazözlerden 1,8 ton su kapasiteli araç Geçitkale İtfaiye Şubesi, 4 ton su ve 250 litre köpük kapasiteli, seyir halindeyken su püskürtme özelliğine sahip arazöz ise Güzelyurt İtfaiye Şubesi’nin hizmetine verildi.

PGM, yeni araçlarla İtfaiye Müdürlüğü’nün yangınlara müdahale kapasitesinin güçlendiğini, can ile mal güvenliğine yönelik hizmetlerin artırılmasının amaçlandığını belirtti.