BAYRAKTAR: “BÖLGE HALKI İNANÇ VE DAYANIŞMAYLA EKMEĞİNİ, SUYUNU EVİNİ BÖLÜŞTÜ. AYAKTA KALMAYI, RUMLARA KARŞI KOYMAYI BAŞARDI…”

Serdarlı’nın 43’üncü kurtuluş yıldönümü kapsamında, Serdarlı’da tören düzenledi.

Atatürk Anıtı önünde bu akşamüzeri düzenlenen tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar’ın konuşmasının ardından 2 öğrenci günle ilgili şiir okudu.

Tören geçişinin ardından Gönendere Kültür ve Sanat Derneği halk dansları yetişkin grubu gösteri sundu. Törenin ardından konuklara izaz-ı ikramda bulunuldu.

Törene Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Gazimağusa Merkez Komutanı Piyade Albay Çetin Sucu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Piyade Alay Komutanlığı’ndan Personel Binbaşı Alper İmren, Gazimağusa Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu katıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri Ersin Tatar ile Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay, siyasi partilerden, üniversitelerden, muharip derneklerden, dernek, kurum ve kuruluşlardan temsilciler, muhtarlar, Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar’ın yanı sıra Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Serdarlılar, bölge muhtarları ve halkı da törende hazır bulundu.

BAYRAKTAR: “BU GÜNÜ BAYRAM OLARAK KUTLUYORUZ”

Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar, törendeki konuşmasında, Kıbrıs tarihinde yaşananlara işaret ederek, “Beş yüzyıla aşkın süredir yaşam sürdüğümüz ata topraklarını elimizden almayı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağı olan Türkleri yok etmeyi, göç ettirmeyi, adayı ele geçirmeyi planladılar” dedi.

Kıbrıslı Türklerin vatan sevgisine ve Türk ulusuna bağlılığına işaret eden Bayraktar, Rumların bunu fark edemediklerini, anlayamadıklarını söyledi.

Bayraktar, “Yaşanan tüm baskılara ve olumsuzluklara, imkansızlıklara karşı bölge halkı birbirine sımsıkı sarıldı, inançla ve dayanışmayla ekmeğini, suyunu, evini bölüşerek ayakta kalmayı, Rumlara karşı koymayı başardı” dedi.

43 yıl önce, 14 Ağustos 1974’te ülkede yaşananlara işaret ederek, Serdarlı’nın da bunlardan etkilendiğini belirten Salih Bayraktar, “Bizler Serdarlı bölge halkı olarak, bu tarihi günü hatırlamak, gelecek nesillere anlatmak için bayram olarak her yıl kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar, şehitleri rahmet, gazileri saygıyla andıklarını kaydederek, “Onların bize emanet ettiği bu güzel topraklarda barış, güven ve huzur içinde daha mutlu bir gelecek, çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güzel günler bırakmak için çaba sarf edeceğiz” dedi.