Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kanser tedavisi için hafta sonu Çin’e gidecek olan Başak Buba’ya destek çağrısında bulunarak, tedavi masraflarının karşılanabilmesi için başlatılan yardım kampanyasının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Şenkul yaptığı açıklamada, Başak Buba’nın tedavisi için Çin’e gidecek olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Tedavi sürecinin başarıyla ilerleyebilmesi için gerekli maddi desteğin henüz tamamlanmadığına dikkat çeken Şenkul, tüm halkı dayanışmaya ve yardım kampanyasına katkı koymaya davet ederken, bağış bilgilerini de paylaştı.

Bağış bilgileri şöyle:

“Alıcı: Albank LTD... Banka: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. / Yenikent Şubesi... Swıft: TVBATR2A... Açıklama: 415886 Ahmet Buba

IBAN bilgileri: TL: TR19 0001 5001 5800 7305 5178 37, STG: TR24 0001 5001 5804 8016 4650 83, EURO: TR35 0001 5001 5804 8016 4650 79, USD: TR57 0001 5001 5804 8016 4650 71

Banka üzerinden yapılacak bağışların doğru şekilde ulaştırılabilmesi için açıklama bölümüne mutlaka ‘415886 Ahmet Buba’ yazılması gerekiyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell hatlarından BASAK yazıp 7352 numarasına SMS göndererek 200 TL katkıda bulunmak mümkün…”