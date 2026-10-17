Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, ülkede yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının toplumda rahatsızlık yarattığını belirterek, güçlü bir değişim iradesinin ortaya çıktığı savundu.

CTP’nin beş yıllık istikrarlı bir yönetim hedefiyle seçimlere hazırlandığını ifade eden Kişi, “Hedefimiz beş yıllık güçlü CTP İktidarı. Hesap sormamıza engel olacak hiçbir hükümet modelinde olmayız” dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kişi, BRT’de Levent Kutay ve Baykan Gürses’in Açık Konuşalım programında gündeme ve yaklaşan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

-“Toplum bu kirli düzenin değişmesini istiyor”

“Toplumun mevcut durumdan memnun olmadığına dair tespit çok istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bununla beraber çok güçlü bir değişim iradesi var.” diyen Kişi, mevcut durumu “Yanlış iliklenen bir gömlek” olarak nitelendirdi. Bu yüzden liyakat düzeninin bozulduğunu belirten Kişi, soruşturmalara işaret etti. Kişi, “Toplum çok ciddi bir kirlilik düzeni hissediyor ve bunun değişmesini istiyor. Bize sahada CTP nasıl hesap soracak diye soruyorlar” dedi.

-“Bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracağız”

Kişi, “Biz hesap soracağız” cümlesinin ötesine geçtiklerini ifade ederek, “Meseleye kurumsal bir yerden bakıyoruz. Sadece geçmiş yılların değil mevcut ve gelecek iktidarların da denetlemesini yapacak bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracağız. Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu yaklaşık bir buçuk yıllık bir süreçte bu yeni yapıya dönüştürmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Kişi, kurumun siyaset üstü ve bağımsız olacağını, diğer kurumlar arasında da koordineli olacağını kaydetti.

-“Önce devletin giderlerini belli bir seviyeye çekmemiz gerekiyor”

Maliyenin mevcut durumuna ve kamu borçlarına ilişkin Kişi, CTP’nin borç yönetimi ve gelir-gider dengesinin yeniden sağlanmasına yönelik bir plan hazırladığını söyledi. Mevcut borçların ödenebilir bir takvime bağlanması gerektiğini belirten Kişi, bunun yanında kamu kaynaklarının kullanımında mali disiplinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Kişi, “Biz reel bir politika sunuyoruz. Bunun iki aşaması var. Önce mevcut borç için borç ödeme planımız var. Fakat esas sorun gelir gider dengesinde. Önce devletin giderlerini belli bir seviyeye çekmemiz gerekiyor. Biz gelirleri artırarak giderleri düşüreceğiz. Gelirlerin artırılması için kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceğiz. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyeceğiz. Girdi maliyetlerinin düşürmek için enerji alanında adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

-“Maliyet analizleri ve yasal hazırlıkları yapılmış politikalarımız hazır”

CTP’nin eğitim, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere hazırladığı politikaların uygulanabilir takvime dayandığını belirten Kişi, “Memleketi adım adım hep beraber ayağa kaldıracağız” dedi.

Programlarının “gerçekçi” bir anlayışla hazırlandığını belirten Kişi, maliyet analizleri ve yasal hazırlıkları yapılmış politikalarının hazır olduğunu söyledi.

Eğitimde nitelikli dönüşümü hedeflediklerini ifade eden Kişi, okul saatlerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle zenginleştirilmesine yönelik düzenlemelerin altyapı hazırlıkları ve pilot uygulamalarla aşamalı biçimde hayata geçirilmesinin planlandığını anlattı. Kişi, hayat pahalılığına ilişkin düzenlemelerde sendikalar ve ekonomik örgütlerle diyalog kurulmasının önemini vurgulayarak, olası krizlerin toplumsal uzlaşıyla yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

-“Bugüne kadar hiçbir hükümet değişiminde bir maaş sorunu yaşanmadığı gibi bu dönemde de yaşanmayacak”

Hükümet değişikliği halinde kamu maaşlarının ödenemeyeceği yönündeki iddiaları yanıtlayan Kişi, “Devletin sürekliliğidir esas olandır ve bugüne kadar hiçbir hükümet değişiminde bir maaş sorunu yaşanmadığı gibi bu dönemde de yaşanmayacak” dedi.

CTP’nin ekonomi ve maliye alanında farklı senaryolar üzerinde çalıştığını belirten Kişi, bir iktidar değişikliği nedeniyle kamu maliyesinin işleyişinin durmayacağını ifade etti. Kişi, ekonomi ve maliye alanında deneyimli bir ekiple hazırlık yaptıklarını söyledi. Türkiye ile ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunan Kişi, CTP’nin Türkiye ile uzun süredir saygıya dayalı ilişkiler yürüttüğünü belirtti.

-“Beş yıllık bir iktidardan bahsediyoruz ve en güçlü iktidarı hedefliyoruz”

Anketler sonucunda CTP’nin meclisteki salt çoğunluğu sağlayacak düzeyde milletvekili çıkaracağının gözüktüğünü belirten Kişi, “Hedefimiz beş yıllık güçlü CTP İktidarı” dedi. Seçim sonrasında oluşabilecek hükümet modellerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kişi, “Hesap sormamıza engel olacak hiçbir hükümet modelinde olmayız. Tek noktamız budur. Günü geldiğinde hesap soracağımız sürece engel olabilecek bir durum varsa bunu tartışmayız.” şeklinde konuştu.

-“Herkes için hizmet anlayışını diğer belediyelerle buluşturmayı hedefliyoruz”

İki seçimin aynı dönemde yapılmasının belediyelerin çalışmalarının ve yerel politikaların yeterince gündeme gelmesini zorlaştırdığını ifade eden Kişi, yerel yönetimlerin önemini vurguladı. Kişi; belediyelerin yalnızca kendi görev alanlarıyla sınırlı kalmayarak eğitim, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda da topluma hizmet sunduğunu söyledi.

CTP’nin yönettiği belediyelerin projelerini örnek gösteren Kişi, yerel yönetimlerin toplum yaşamındaki rolünün göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. CTP’nin hedefinin yerelde “Herkes için hizmet” anlayışını diğer belediyelerle buluşturmak olduğunu dile getiren Kişi, “CTP hem yerelde hem genelde güçlü bir şekilde iktidara gelecek” şeklinde konuştu.