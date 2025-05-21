Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği organizasyonuyla Brüksel'de temaslarda bulundu.

Murat Şenkul, konuyla ilgili açıklamasında, AB Hukuk İşleri Komitesi Başkanı İhsan Küçük’ün desteğiyle Avrupa Parlementosu'nda 2 bölümden oluşan bir panel düzenlediklerini belirtti. Şenkul, panelde Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanının açılış konuşmasını yaptığı panelde Girne, Lefkoşa, Mağusa ve Gönyeli Belediye başkanlarının da güncel konulara dair görüşlerini dile getirdiğini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin sesini iyice kısmayı hedef alan Kıbrıs Rum Liderliği’nin politikalarına vurgu yapan Şenkul, “Kıbrıs sorununun yarattığı ezberlerin dışına çıkıp, yerel yönetimlerin gündelik hayat, insan ve çevre üzerindeki etkilerini, Avrupa Birliği’ne direk temaslarla anlatarak sesimizi duyurmak yönünde aldığımız kararın ilk adımı olarak bu ziyaretimizi organize ettik.” dedi.

Yerel yönetimler noktasında görünür olmanın ülkeye ve halka fayda sağlayacağına inanç belirten Şenkul, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak AB’nin kalbi konumundaki Brüksel'de Kıbrıs'ın kuzeyinde de devam eden bir hayat olduğunu, özellikle yerel politikalarda işbirliğinin insan ve çevre konularında sınır tanımaması gerektiğini dile getirdiklerini söyledi.

Şenkul, Brüksel’de sesini duyurma imkanı zaten kısıtlı olan Kıbrıslı Türklerin sesini iyice kısmayı hedef alan Kıbrıs Rum Liderliğinin, AB üyeliğinin sağladığı imkanlardan dolayı uyguladığı politikaların, Türk tarafının uluslararası temas ve lobi faaliyet eksikliğinin tuz ve biberi olduğunu kaydetti. Murat Şenkul, "Tam da bu noktada, merkezi politikaların ve Kıbrıs sorununun yarattığı ezberlerin dışına çıkıp, yerel yönetimlerin gündelik hayat, insan ve çevre üzerindeki etkilerini Avrupa Birliği’ne direk temaslarla anlatarak sesimizi duyurmak yönünde aldığımız kararın ilk adımı olarak bu ziyaretimizi organize ettik" dedi.