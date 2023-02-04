Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyeye ait çocuk parklarında alkol, sigara, nargile içilmesi ve/veya satılmasının engellenmesi adına düzenleme yapılması kararı alındığını açıkladı.
Şenkul’un paylaşımı şöyle: Dün akşam belediye meclisimizde yeni dönemde Girne Belediyesi'ne ait çocuk parklarında alkol, sigara, nargile içilmesi ve/veya satılmasının engellenmesi adına düzenleme yapılması kararı alınmıştır.
Geçmiş dönemde üstte bahsedilen ürünlerin satılmasının önüne açan kira sözleşmeleri yeni dönemde geçerli olmayacaktır.
Bu noktadan hareketle dün alınan karar çerçevesinde yeniden düzenleme yapılarak kira sözleşmeleri uzatılacaktır.
Çocuk parkları çocuklarındır…
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