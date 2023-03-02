Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde ortak etkinlikler düzenliyor.

DEV-İŞ Kadın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 6 Mart Pazartesi günü, sendikaların kadın büro temsilcileri, KTAMS’ın örgütlü bulunduğu Lefkoşa’daki Merkezi Cezaevi’nde çalışan kadın emekçilere sabah saat 11.00’de bir ziyaret yapacak, cezaevinde bulunan kadın mahkumlara da karanfiller bırakacak.

Kadın büroları temsilcileri ardından, DEV-İŞ’in örgütlü bulunduğu YENİDÜZEN gazetesi ve SİM Radyo-TV’ye bir ziyaret ederek burada kadın emekçilerle bir araya gelecek. Kadın sendikacılar ardından KTAMS’ta birlikte öğle yemeğine katılacak.

7 Mart Salı günü ise kadın büroları temsilcileri, PEO’nun örgütlü bulunduğu Lakadamya Belediyesi’nde kadın emekçileri ziyaret edecekler ve onlarla bir araya gelecekler, ardından PEO merkezinde öğle yemeğine katılacaklar.

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi sendikalarımızın kadın büroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kıbrıslı Türk kadın örgütleri, sendikaları ve PEO ile POGO’nun Lefkoşa’da ara bölgede Dayanışma Evi’nde düzenleyeceği etkinliğe de katılarak ortak barış mesajı verecekler.