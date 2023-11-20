Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndan yaklaşık 450 öğrenci, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. Genel Kurul’da öğrencilerin yer aldığı temsili özel oturum yapıldı.

Şehit Ertuğrul İlkokulu 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri, bando ekibinin de olduğu kortej ile Cumhuriyet Meclisi’ne gelerek, Meclis bahçesinde toplandı.

Öğrenciler, “Çocuklar Dört Mevsim Açan Çiçekler Gibidir” yazılı pankartın yanı sıra dövizler de taşıdı.

-Töre: “Cumhuriyet en büyük bayramdır, Cumhuriyet en büyük eserimizdir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre buradaki konuşmasına, “Cumhuriyet Meclisi’ne hepiniz hoş geldiniz” diyerek, başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bu Meclis’te ilan edildiğini dile getiren Töre, Cumhuriyet ilan edildiğinde, liderler Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek’in halkı selamladığını, Cumhuriyetin ilanını dünyaya duyurduklarını anlattı.

“Cumhuriyet en büyük bayramdır, Cumhuriyet en büyük eserimizdir” diyen Töre, Atatürk’ün, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” ifadesinin, Kıbrıs Türk gençliği ve çocukları için de geçerli olduğunu vurguladı. Töre, Atatürk’ün, “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır” sözüne de dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelene kadar çok çileler çektiğini belirten Meclis Başkanı Töre, “Ama bugün özgürüz, Cumhuriyet sahibiyiz, Türk askeri var, mücahitler var. Geleceğe güvenle bakıyoruz” dedi.

Gazze’de yaşananlara değinen Töre, “Dünya sessiz izliyor. Birleşmiş Milletler izlemede kalıyor, ateşkes bile sağlayamıyor” eleştirisinde bulundu.

“Bizim kurtarıcımız anavatan Türkiye’dir. Türk ordusudur” diyen Töre, bu nedenle göndere Türk bayrağı ve KKTC bayrağı çektiklerinin altını çizdi. Töre, “Bu bayrakları hiç kimse indiremeyecek, bu bayraklar gönderde dalgalanacak” vurgusu yaptı.

“Şair ne dedi, ‘Göndere çekilen bayraklar bir daha inmez’” diye konuşan Töre, Kıbrıs Türk halkı, gençleri ve çocuklarının ay yıldızlı bayraklara sahip çıkacağını ve Cumhuriyetin devam edeceğini kaydetti.

“Cumhur” kelimesinin “halkın seçtiği kişi” anlamına geldiğini ifade eden Töre, Meclis’teki milletvekillerinin de halkın seçtiği milletvekilleri olduğunu söyledi.

“Cumhuriyeti yaşatmak sizlerin görevi olacaktır” vurgusu yapan Zorlu Töre, “Yaşasın Cumhuriyet, Cumhuriyet yaşasın” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Töre’nin konuşmasının ardından öğrenciler Mustafa Türk ve Belinay Rana Ekşi, “Türk Çocuğunun Andı” ve “Dünya Çocuk Hakları Andını” okudu.

-Genel Kurul’da “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle özel oturum yapıldı

Toplu fotoğraf çekimi sonrasında öğrencilerin bir bölümü Genel Kurul Salonu’na geçti ve burada “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle özel oturum yapıldı. Oturuma, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan da katıldı.

Oturum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Aren Toptancı’nın başkanlık ettiği Genel Kurul’da konuşmacılar Osman Özkaramanlı ve Lavin Duran, “Çocuk Hakları Bildirgesini” okudu.

Ayşe Örsdemir tarafından “Benim İki Bayrağım Var” şiirinin okunmasının ardından oturum tamamlandı.

-Töre

Oturum öncesinde öğrencilere hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, gelecekte öğrenciler arasından milletvekili olacak kişilerin yeni Meclis binasında görev yapacağını belirterek, yeni Meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesini Türkiye Cumhuriyeti’nin hediye olarak yaptığını söyledi.

Türkiye’ye daima teşekkür ettiklerini dile getiren Töre, “Çünkü Türkiye’siz olamayız, KKTC olmadan olamayız. Cumhuriyetlerimiz çok yaşasın, anavatan çok yaşasın” diye konuştu.

Atatürk’ün, “Bağımsızlık benim karakterimdir. Egemenlik kayıtsız, şartsız ulusundur” dediğine işaret eden Töre, “Biz de bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyiz” dedi.

Atatürk’ün, “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesine de dikkat çeken Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin mensupları olduklarını ifade etti. Atatürk’ün açtığı yolda ilerleyeceklerini vurgulayan Töre, “Atatürk’ün fikirleri hepimize ışık tutuyor” vurgusu yaptı.

-Küçük

UBP Milletvekili Hasan Küçük de, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, “Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu” dedi.

Küçük, sözde değil özde geleceği emanet edecekleri çocuklar için yüce Meclis’te var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

-Şan

UBP Milletvekili Alişan Şan da, öğrencileri ve öğretmenleri Meclis’te görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Günün bu saatinde sizleri görmek gerçekten bize enerji verdi” diye konuştu. Gelecekte öğrencilerin arasında milletvekili olacak kişiler çıkacağını belirterek, “İyi ki varsınız çocuklar” dedi.

“Bugün burada olmamızı sağlayan KKTC’dir, devletimizdir” diyen Şan, devlete sıkı sıkı, dört elle sarılmak gerektiğini söyledi. Gazze’de yaşananlara değinen Şan, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki varlığının önemine vurgu yaptı.

Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olduklarını vurgulayan Şan, “‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözünün bir öznesiyiz, parçasıyız” dedi.