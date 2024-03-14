Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na "Şehitler Ölmez Albümü"nü takdim etti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun babası İsmet Mustafa’nın da yer aldığı iki ciltlik "Şehitler Ölmez Albümü"nde, 1956 yılından bugüne kadar kayıt altına alınan 1830 şehidin fotoğrafı, doğum tarihi ve şehit olduğu yer ile tarihi ve ailesi hakkında bilgilere yer veriliyor.

-Zaimağaoğlu

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ruso’ya ziyaretleri için teşekkür eden Zaimağaoğlu, Derneğin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini ve hazırladıkları "Şehitler Ölmez Albümü" ile şehitleri geleceğe taşıdıkları için tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelinin şehitlerin canları ve ailelerinin eksik kalmış hayatlarıyla atıldığını vurgulayan Zaimağaoğlu, şehitleri ölümsüz yapmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, kültürü ve sanatıyla medeni ülkelerin seviyesine taşımak hedefiyle çok çalışmak gerektiğini kaydetti.