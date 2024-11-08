Şehir Plancıları Odası iyi bir şehir planının, canlıların yaşamının daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir olması için gereken yegâne araç olduğunu bildirdi.

Odadan yayınlanan 8 Kasım Şehircilik Günü mesajında, İspanya’da yaşanan sel felaketi hatırlatılarak, KKTC’nin de benzer iklim koşullarına sahip olduğu ve buna bağlı önlemler üzerinde derhal çalışılması gerektiği vurgulandı.

Mesajda ayrıca şunlara yer verildi:

“Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı” sel felaketlerini önleme ve bu konu üzerinde durma anlamında İmar Planı’nın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. İlgili İmar Planı kural ve koşullarında taşkın riski olan alanlar ve bu alanlarda önlem alınacak konular için Taşkın Riski Raporunun hazırlanmasını zorunlu kılınmıştır. Yine tüm imar planlarında buna ilaveten jeolojik risk potansiyelli alanlar belirlenmiş olup, yapılacak gelişmelerde deprem riskine karşı önlemler alınması planlanmıştır.

İmar planlarının kat yükseklikleri ve yapı-arsa oranlarından ibaret olmadığını, sağlıklı yaşanabilir sürdürülebilir ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması için bir çerçeve çizdiğini hatırlatarak hem imar planı hazırlayan meslektaşlarımızı hem planların yürürlüğe girmesini sağlayan siyasi irade ve idareyi hem de planları uygulayan sorumlu kurumları bu anlamda bugün bir kez daha uyarmak isteriz.

Ülkemizde yapılacak tüm planlarda ve planlama araçlarında özellikle taşın riski ve iklim değişikliğine yönelik tüm konularda bu tarz önlemlerin alınması için Şehir Plancıları Odası olarak elimizden geleni yapacağımızı bildirerek 8 Kasım Dünya Şehircilik Gününü kutlarız.”