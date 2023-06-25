Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, saat 19.00 itibarı ile yayın yasağını kaldırdıklarını belirterek, neticelerin yavaş yavaş bildirildiğini söyledi.

Lefkoşa’da çoğu sandığın sayımını bitirip, ilçeye geldiğini dile getiren Şefik, bu konuda bir yardıma ihtiyaç olduğunu ifade ederek, mahkemeler önündeki kalabalığa dikkat çekti.

“Tahminimizden daha erken gelindi. Katılım az olunca, sayım da daha kolay olmuştur” diyen Şefik, gelen sandıklarla ilgilenerek, kesin sonuçların erken alınmasını sağlayacaklarını kaydetti.