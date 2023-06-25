Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik bugün saat 11.00 itibarıyla ara seçime genel katılım oranının yüzde 5.57 olduğunu açıkladı.

Şehit Tuncer İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra seçime katlım oranlarıyla ilgili basına bilgi veren Şefik, katılımın Lefkoşa'da yüzde 4, Gazimağusa'da yüzde 5.23, Girne'de yüzde 5.10, Güzelyurt'ta 5.5, İskele'de yüzde 5.81 ve Lefke’de yüzde 7.69 olduğunu belirtti.

Şu anki verilere göre, seçime katılımın çok düşük olduğunu ifade eden YSK Başkanı Şefik, “Umarım Pazar rehavetidir ve katılım yükselir. Bu kadar eziyet ve masrafa göre az katılım üzücü olur” dedi.