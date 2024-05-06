Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi‘nde (KSTBU) yürütülen “sahte diploma ” soruşturması kapsamında tutuklanan, Türkiye Devlet Televizyonu Kurumu (TRT) Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, Güzelyurt Kaza Mahkemesi‘ne çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru Bilger Koral mahkemede olguları aktardı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Karahasan’ın 29 Mart 2021 tarihinde okula kayıt olduğunu ancak bunun 1 Şubat 2021 olarak değiştirildiğini ve 31 Mayıs 2023 tarihinde mezun edildiğini belirtti. Polis, zanlı Karahasan’ın doktorasının İşetme Yönetimi bölümünden olduğunu ancak ilgili doktora tezinin polise beyan edilmediğini kaydetti. Polis, ayrıca zanlının okulu normal sürede bitirseydi 2025’te mezun olacağını aktardı. Zanlı Karahasan’ın ifadesinde doktora tezinin konusunu hatırlamadığını, bir yıldır KSTÜ’de ders verdiğini ve “istesem bir günde diploma alırım” dediğini açıkladı. Polis zanlı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 9 ifade alındığını ve daha alınacak 10 ifade olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.