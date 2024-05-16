Töre: “Atatürk’ün gençliğine inanıyor ve güveniyoruz”

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Ziyarette, Ali Bolay, Hasan Mercan, Mehmet Kanat, Hüseyin Berk Koydu ve Ege Balıksever isimli öğrencilere, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çieltem Yıldırım Arifoğlu eşlik etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, “Atatürk’ün gençliğine inanıyor ve güveniyoruz” ifadelerini kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmanın Türk gençlerinin birinci görevi olduğunu vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Atatürk’ün gençlere ve öğretmenlere güvenip inandığını dile getiren Töre, Atatürk’ün öğretmenlere “gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır.” gençlere de, “Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini ilelebet korumak ve muhafaza etmektir” sözünü anımsattı.

Atatürk’ü iyi anlamak gerektiğine dikkat çeken Töre, “Bizler Türk Milletinin mensuplarıyız.” dedi.

Atatürk’ün hitabesinde Cumhuriyeti koruma kollama görevini gençlere verdiğini dile getiren Töre, gençlerin milli, manevi değerlere ve Cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin daima uyanık olması gerektiğini dile getiren Töre, gençlerin yabancı ideolojilere kurban gitmemesi gerektiğini kaydetti.

Atatürk’ün söylediklerinin dikkate alınması gerektiğini dile getiren Töre, Atatürk’ün gençliğe hitabesini okumak ve anlamak gerektiğini vurguladı.

Töre, kendisinin de öğrenci olduğu zamanlarda yaşadıkları zorlukları anlatarak, gençlere nesilden nesile aktarılan milli davaya ve KKTC ye daima sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çieltem Yıldırım Arifoğlu da konuşmasında, okulda gençleri Atatürk ilkelerine bağlı yetiştirdiklerini kaydetti.

“İş hayatına pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz” ifadelerini kullanan Arifoğlu, Töre’yi yarın Yusuf Kaptan Sahasında düzenlenecek olan Atatürk’ün Gençleri Yarışıyor yarışmasına davet etti.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, “Anlamlı bir günde gençlere olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ziyarette hediye teatisi yapıldı.