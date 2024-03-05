Güney Kıbrıs’ta 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimleri ve yerel seçimler çerçevesinde seçmen kütüklerine kayıtların düşük kaldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Menelaos Vasiliu’nun açıklamasına yer vererek, “şu ana kadar sadece 4 bin 388 kişinin seçmen kütüklerine ilk kez kayıt gerçekleştirdiğini” yazdı.

Habere göre Vasiliu, Güney Kıbrıs’ta 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerde ilk kez 8 seçimin aynı anda yapılacağını, şu ana kadar seçmen kütüklerine ilk kayıtların ise 4 bin 388 kişi olduğunu belirterek, Rum başkanlık seçimleri öncesinde 10 bin 558, milletvekilliği seçimleri öncesinde ise 15 bin 168 yeni kayıt göz önüne alındığında bu rakamın çok düşük olduğunu ifade etti.

Seçimde, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, belediye başkanları ve yardımcıları, muhtarlar, ihtiyar heyeti üyeleri, yerel yönetim örgütleri başkanları ve okul yönetimleri üyelerinin seçileceğini belirten Vasiliu, yeni kayıt olan seçmenlerden bin 386’sının ise AP ve yerel seçimlerde oy kullanacak olan AB vatandaşları olduğunu vurguladı.

Vasiliu, AP milletvekilliği konusunda ayrı seçmen listelerinin de bulunduğunu belirterek, bu listelere göre Güney Kıbrıs’ta, aralarında 750 Kıbrıslı Türk’ün de bulunduğu 557 bin 779 Kıbrıslı ve 12 bin 954 AB vatandaşının oy kullanacağını ifade etti.

Vasiliu ayrıca, şu anda KKTC’de ikamet eden ve sayıları 82 bin 925 olan Kıbrıslı Türkler için de “özel bir listenin” bulunduğunu vurguladı.