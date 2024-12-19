Başbakan Scholz, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Zirvede Avrupa’nın dünyadaki rolünü de ele alacaklarını ifade eden Scholz, bunun, birçok yeni gücün ortaya çıkmasıyla değişmekte olan bir dünyada AB’nin rolüyle ilgili olacağını belirtti.

Özellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika'da dünya meselelerinde söz sahibi olmak isteyen ve bu hakka sahip olan, ekonomik olarak güçlenecek önemli ülkelerin de bulunacağını ifade eden Scholz, "Buna şimdi hazırlanmamız lazım. Bazılarının sandığı gibi dünya iki kutuplu olmayacak." diye konuştu.

Scholz, dünyada çok farklı güçlerin ortaya çıkacağını vurgulayarak "Burada, ekonomik alışverişin mümkün olduğu, demokrasi ve hukukun üstünlüğü düşüncesiyle Avrupa'nın iyi bir perspektife sahip olduğu ve ekonomik olarak güçlü kaldığı barışçıl bir dünya olması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın ekonomik gücü için bürokrasinin azaltılmasını önemli bir konu olarak gördüğünü belirten Scholz, Çin ile hızlı bir şekilde gümrükler konusunda uzlaşmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Scholz, "Çekişmelerle bunu yapmanın bir anlamı yok. Bu nedenle herkesi, müzakerelerle iyi bir sonuca ulaşmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Otomobil endüstrisinin Avrupa'da birlikte desteklenmesini isteyen Scholz, benzer bir şekilde çelik üretimi konusunda sıkıntıların yaşandığını, burada da Avrupa’da koordineli bir yaklaşım gerektiğini ve bu konuların görüşülmesi için "çelik konferansı" yapılmasını talep edeceğini kaydetti.

- Ukrayna'ya destek

Almanya Başbakanı Scholz, zirvede Ukrayna konusunun önemli bir başlık olacağını ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ele alacaklarını söyledi.

Ukrayna’ya desteğin sürekli olmasının güvence altına alınması gerektiğini belirten Scholz, "İhtiyaç duyulduğu sürece destek sağlamaya hazır olduğumuz net olmalıdır." dedi.

Başbakan Scholz, Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı konusunda diğer ülkelerin de daha neler yapabileceğine bakmalarını istedi.

Ukrayna konusunda iki konunun gözden kaçmaması gerektiğini ifade eden Scholz, "Öldürülmelerin durdurulması gerekiyor. Barışın mümkün olduğu bir duruma girmeliyiz ve savaşın, Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmemesi şeklinde gerilimin artırılmaması açık olmalı." ifadesini kullandı.

Scholz, olası bir barış konusunda Ukraynalıların dahil olmadığı hiçbir kararın alınmaması gerektiğini belirterek ABD'de başkanlık görevini üstlenecek Donald Trump ile yaptığı görüşmede Avrupa ve ABD arasında iyi bir işbirliğinin mümkün olabileceği izlenimini edindiğini söyledi.

Bunun başarılması gerektiğini aktaran Scholz, "Bu, ortak bir meseledir. Ukrayna'yı yalnız bırakmamak ve desteklemek için birlikte yola çıktık." dedi.