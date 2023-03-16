



Berlin, 16 Mart 23 (TAK): Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa’nın birlikte olduklarında ve birbirlerini desteklediklerinde güçlü olduğunu kanıtladığını söyledi.

Scholz, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, Almanya’nın son 8 ayda enerji tedarikini yeniden düzenleyerek Rus gazından ve petrolünden bağımsız hale geldiğini belirtti.

Almanya'da gazdan tasarruf edildiğini ve 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 18 daha az tüketildiğine dikkati çeken Scholz, gaz fiyatlarının Rusya-Ukrayna savaşı öncesi dönemdeki seviyenin altına düştüğünü dile getirdi.

Scholz, "Şimdi güçlü yeni bir enerji altyapısı inşa etmek önemlidir çünkü bu krizde Avrupa, birlikte olduğumuzda ve birbirimizi desteklediğimizde güçlü olduğunu ispatlamıştır." dedi.

Brüksel’de 23-24 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde enerji konusunun kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade eden Scholz, Avrupa’yı sadece gelecek kışa değil, gelecek yıllara birlikte hazırlayacaklarını vurguladı.

- Ukrayna’ya mühimmat sağlama konusunda kararlar alınacak

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Scholz, Ukrayna’yı özgürlük ve toprak bütünlüğü mücadelesinde gerektiği sürece destekleyeceklerini yineledi.

Scholz, Ukrayna’ya gerekli mühimmatı hızlı bir şekilde sağlamanın özellikle önemli olduğunu vurgulayarak, AB Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’ya daha iyi ve sürekli mühimmat sağlanabilmesi konusunda başka önlemlerin alınması için kararlar alınacağını söyledi.

Rusya’ya karşı en son 10. yaptırım paketinin kabul edildiğini anımsatan Scholz, Rusya’ya yaptırım baskısını sürdüreceklerini ve üçüncü ülkelerin bu yaptırımları delmemesine dikkat edeceklerini anlattı.

- AB’nin rekabet yeteneği

Scholz, AB Lider Zirvesi’nde AB’nin rekabet edebilirliği konusunu da ele alacaklarını belirterek, AB’nin rekabet yeteneğinin ekonomik başarı ve gelecekte jeopolitik bir aktör olması için önemli olduğunu vurguladı.

Scholz, uzun vadede Almanya’nın rekabetçi ekonomiye ancak Avrupa’nın bir bütün halinde güçlü olduğunda sahip bulunabileceğini kaydetti.

(AA/ÖZ /YIL)