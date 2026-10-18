Alithia gazetesinde yer alan bir analiz haberde, Güney Kıbrıs’ın bu yılın ocak ayında Schengen bölgesine üyeliğiyle ilgili hedefin gerçekleşmediği, üye ülkeler arasında anlaşmaya varıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadığı ve katılım için kesin bir tarih belirlenmediği kaydedildi.

Gazete, Schengen bölgesine katılımın “ateşkes hattını” katı bir sınıra dönüştüreceğini ve Kıbrıs sorununu daha karmaşık bir hale getireceğini belirterek, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geçerliliğini koruyup korumayacağı noktasında "akıllarda soru işaretleri" olduğunu yazdı.

Haberde yer alan bir diğer değerlendirmede ise, Hristodulidis hükümetinin, KKTC’de bulunan eski Rum taşınmazlarını satın alan yabancılara karşı hukuki süreç başlatılması kararı almasının, "Kıbrıs’ta kalıcı bölünmeye giden süreci güçlendirdiği" ifade edildi.

Daha önce hiçbir hükümet tarafından, KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili soruşturma başlatılmasının bir seçenek olarak ele alınmadığının belirtildiği yazıda, "herhangi bir tek taraflı eylemin etkisiz kabul edildiği ve müzakereleri baltalama riski taşıdığı, Hristodulidis hükümetinin ise bu mantığı terk etmeye karar vererek, saldırgan bir yaklaşımı tercih ettiği" kaydedildi.

Yazıda, bu tercihle "siyasi gerçekliğin göz ardı edildiği" ve Türk tarafının yabancılara, gayrimenkul satın alma haklarını genişleten yeni bir yasa tasarısı hazırladığı; Rum göçmenlerin de "mülklerinin jeopolitik oyunlara dönüştürülmesini izledikleri" ifade edildi.

Yazıda ayrıca, "yeniden birleşmeyi destekleyen Kıbrıslı Türklerin yabancılaştırıldığı ve bunun sonucunda bölünmenin pekiştirildiği" öne sürüldü.