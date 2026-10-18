Haravgi’nin haberine göre, İsveç ve Almanya’yı cep telefonu (iphone) ihracatı konusunda 114 milyon euroluk KDV kaybına uğratan organize suç şebekesine yönelik, 13 Ekim'de Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Almanya’da eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Güney Kıbrıs’ta 3, Almanya ve İtalya’da birer olmak üzere 5 kişi tutuklandı. Uluslararası operasyonun araştırma ayağında dört Rum iş insanının, organize örgütün işleyişinde belirleyici rol oynadıkları gerekçesiyle incelendiği, ancak tutuklananların bu iş insanları olmadığı bilgisi verildi.