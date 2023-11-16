Schengen Bilgi Sisteminin (SIS) Güney Kıbrıs’ta faaliyete konması ve kullanılmasının görüşülmesinin, Rum Meclisi Hukuk Komitesinde dün tamamlandığı haber verildi.

Bunun Rum Yönetimi’nin Schengen Bilgi Sisteminin (SIS) kurulması, faaliyet geçmesi ve kullanılmasıyla ilgili yükümlülüklerinin uygulanması amacıyla, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle alakalı olduğunu yazan Alithia gazetesi, bunun sınır kontrolleri ve ülkede yasadışı olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının iadesiyle ilgili ceza davalarındaki polis ve adli işbirliğiyle alakalı olacağını kaydetti.

Gazete söz konusu sistemin kullanılmasıyla birlikte AB’nin sınırlarının güvenliğinin daha iyi yönetildiğini aynı zamanda mülteci akışları, gümrük prosedürleri, adli süreçler ve diğer konularla ilgili bilgi değiş tokuşu yapıldığını da belirtti.

Schengen bilgi sistemiyle ilgili yasanın Rum Meclisi Genel Kuruluna sevk edilmesine bir adım kaldığını da yazan gazete, Rum kesimindeki ulusal Schengen Bilgi Sisteminin kurulması, faaliyete geçmesi ve bakımından sorumlu yetkili makamın Rum polisi olduğunu anımsattı.

Haberde sistemin, Rum polisi tarafından geçen yazdan beridir kullanılmakta olduğu da ifade edildi.