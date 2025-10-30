Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nde meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Vergi Dairesi çalışanları erken teşhisin önemine dikkat çekmek üzere pembe kıyafet giydi.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere’nin de katıldığı etkinlikte meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı vurgulanırken, düzenli kontrollerle, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi de hatırlatıldı.

Gelir ve Vergi Dairesi’nin diğer şubelerinde de benzer farkındalık etkinlikleri yapılırken, katılımcılara çiçek dağıtıldı.