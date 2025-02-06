Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, 6 Şubat’ta yaşanan büyük felaketin derin izler bıraktığını belirterek, kayıpların acısının hala tazeliğini koruduğunu vurguladı.

Savaşan, 6 Şubat Depremi’nin ikinci yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajda, 6 Şubat’ın unutulmaz bir gece, tarifsiz bir acı olduğunu kaydetti; binlerce canın yitirildiği büyük felaketin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen kayıpların bıraktığı boşluğun hiç dolmadığını ifade etti.

Depremde hayatını kaybeden tüm insanları rahmetle andığını belirten Savaşan, özellikle KKTC’den Şampiyon Melekler Takımı olarak bilinen çocukların, öğretmenlerinin ve velilerinin kaybının derin üzüntü yarattığını dile getirdi. “Onlar, sadece spor alanında değil, kalplerimizde de ebediyen yaşayacaklar.” diyen Savaşan, bu acının unutulmayacağını vurguladı.

Bu tür felaketlerden ders çıkararak, daha dirençli şehirler inşa etmenin ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine işaret eden Savaşan, dayanışma ve birlikteliğin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Savaşan mesajının sonunda “6 Şubat’ta kaybettiğimiz tüm canları saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Sizi asla unutmayacağız.” ifadelerini kullandı.



Kaynak: rss