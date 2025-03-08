Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Başbakan Ünal Üstel’in Berlin ziyaretinin, KKTC’ye yatırım yapılmasını teşvik etmek ve tur operatörlerinin Kuzey Kıbrıs’taki etkinliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen stratejik bir hamle olduğunu söyledi.

UBP’den verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’deki inşaat ve turizm sektörlerini hedef alan girişimlerine dikkat çeken Savaşan, Üstel’in Almanya’daki temaslarının Kuzey Kıbrıs’a yönelik yatırımların artırılmasına ve turizmin geliştirilmesine yönelik adımlar içerdiğini belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) davetlisi olarak Berlin’e giden ve MÜSİAD yetkilileri yanı sıra Türk-Alman İş Adamları (TDU) ile bir araya gelen Başbakan Üstel’in yatırım fırsatlarının ele alındığı toplantılara katıldığını ifade eden Savaşan, bu temasların KKTC’nin ekonomik kalkınmasına olumlu katkıda bulunacağını ifade etti.

Savaşan, ITB Berlin Fuarı’nın sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi katılım açısından da dikkat çekici olduğunu belirtti.

Üstel’in, ITB Berlin fuarında kurulan Kuzey Kıbrıs standında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldiğini aktaran Savaşan, bu görüşmede KKTC’nin turizmde yeni iş birlikleri geliştirmesi ve küresel pazarda daha fazla yer alması için atılabilecek adımların değerlendirildiğini ifade etti.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs-Türkiye arasındaki uçuş sayılarının artırılması ve özel fiyat uygulamalarının hayata geçirilmesi gibi konuların ele alındığını belirten Savaşan, KKTC’ye yalnızca Türkiye’den değil, diğer ülkelerden de turist çekilmesi için yapılabilecek çalışmaların da masaya yatırıldığını söyledi.

Üstel’in ITB Berlin Fuarı’nda bir araya geldiği tur operatörlerini KKTC’deki etkinliklerini arttırmaları için cesaretlendirdiğini dile getiren Savaşan, Üstel’in fuar temasları kapsamında basın mensuplarıyla da görüşmeler yapma fırsatı bulduğunu kaydetti.