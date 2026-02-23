Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili ve Genel Sekreter Vekili Ahmet Savaşan meclis çoğunluğu bulunduğunu ve fiberoptik protokolüne ilişkin onay yasasının bu akşam geçmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

UBP’den verilen bilgiye göre Savaşan, katıldığı programda fiber optikten hükümetin icraatlarına ve muhalefetin iddialarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Savaşan kamuoyunda tartışmalara konu olan fiber optik altyapısıyla ilgili ana protokolün ardından ek protokolün imzalanmasının olağan bir süreç olduğunu kaydetti.

Ana protokolün Türkiye’de yasallaştığını hatırlatan Savaşan, KKTC’de de aynı titizlikle ilerleneceğini belirtti ve Telekomünikasyon Dairesi ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun (BTHK) görevlerini eksiksiz sürdüreceğini, ana omurganın KKTC’ye ait olacağını vurguladı.

Genişletilmiş grup toplantısında Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ana protokoldeki eksik ya da muğlak noktaların ek protokolle giderileceği konusunda mutabakat sağlandığını aktardığını belirten Savaşan, belediyeler reformu sürecinde de benzer gündemlerin yaratıldığını kaydetti.

Bazı çevrelerin konuyu gereksiz yere büyüttüğünü ifade eden Savaşan Meclis çoğunluğu bulunduğunu ve yasanın bu akşam geçmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Dört yılda yıllar boyu tamamlanamayan projelerin hayata geçirildiğini belirten Savaşan, UBP-DP-YDP iktidarında yolları, hastaneler ve okullar gibi pek çok projelerin tamamlandığını söyledi.

Hükümetin eksiklerini kabul etmekten kaçmadığın ı belirten Savaşan, ancak ortaya konulan tablonun, KKTC tarihinin son 20 yılına damgasını vuran en kapsamlı hizmet dönemi olduğunu belirtti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel liderliğindeki hükümetin yoluna devam edeceğini vurgulayan Savaşan, gündemlerinde erken seçim olmadığını da söyledi.

UBP PM’nin 9 örgüt seçimini iptal ederek yenilenmesine karar vermesinin, bazı çevrelerce kaos olarak lanse edilmeye çalışıldığını ifade eden Savaşan bu yaklaşımı reddettiklerini söyledi. Savaşan, süreç, parti tüzüğü ve iç işleyiş kurallarına tam uygunluk içinde ilerlemektedir. Genel Başkan, PM üyeleri ve parti organlarıyla ilgili herhangi bir hukuki sorun söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. UBP’nin kurumsal yapısının sağlam olduğunu belirten Savaşan, “UBP halkına hizmete kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Savaşan UBP’nin seçime giremeyeceğine dair iddialara karşın ise “Böyle bir durum hukuken mümkün değildir.” dedi.

Bu tür söylemlerin partinin birlik ve bütünlüğüne zarar verdiğini ifade eden Savaşan, iddiaların gerçekle bağdaşmadığını ve hukuki dayanaktan tamamen yoksun olduğunu belirtti.