Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, katıldığı televizyon programında İran’ın Hemedan kentinde düzenlenen EİT 3. Sağlık Turizmi Konferansı ile İsrail’in saldırıları sonrasında yaşanan tahliye sürecini kamuoyuyla paylaştı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin gözlemci üye ülke statüsüyle resmî davetli olarak yer aldığı etkinliğe iki kişilik heyetle katıldıklarını belirten Savaşan, sağlık turizminde bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesi, hasta transferlerinin kolaylaştırılması, dijitalleşme, yapay zekâ destekli sağlık çözümleri ve geleneksel tıbbın modern sistemlerdeki yeri gibi konuların ele alındığını aktardı.

Toplantı sonunda Hemedan Deklarasyonu’nun kabul edildiğine dikkat çeken Savaşan, bu kapsamda EİT Sağlık Turizmi Daimî Komitesi’nin kurulması, dijital sağlık turizmi platformunun oluşturulması ve eğitim alanında iş birliğinin güçlendirilmesi gibi kararların alındığını ifade etti.

-Konferans sonrası yaşananlar

KKTC heyetinin, konferansın tamamlanması sonrasında 13 Haziran’da Pegasus Hava Yolları ile İstanbul’a yapılması planlanan uçuşu, İran hava sahasının İsrail’in başlattığı hava saldırıları nedeniyle yapamadıklarını aktaran Savaşan, temasa geçtikleri Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliğinin kendilerini büyükelçilik ikametgâhına naklettiğini belirtti.

Ahmet Savaşan, T.C. Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ve büyükelçilik personelinin güvenlik önlemlerini titizlikle uyguladığını kaydederek, 14 Haziran Cumartesi sabahı Türkiye’nin Yüksekova ilçesine ulaşmak üzere yola çıktıklarını ve Esendere Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye güvenli şekilde tahliye edildiklerini kaydetti.

Yaşanan süreçte başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere birçok yetkilinin sürece doğrudan müdahil olduğunu vurgulayan Savaşan, KKTC makamlarının Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer üst düzey yetkililerle sürekli istişare hâlinde olduğunu ifade etti.

KKTC ile Türkiye arasındaki güçlü bağların yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığının altını çizen Ahmet Savaşan, bu bağların zorlu zamanlarda hayat kurtaran, güven veren ve kardeşlik temelinde şekillenen derin bir dayanışma olduğunu belirtti.

Tehlikeli bir bölgede gerçekleştirilen tahliye sürecinin, iki ülke arasındaki üst düzey koordinasyonu ve sarsılmaz güveni gözler önüne serdiğini ifade eden Savaşan, bu sürecin “Bir millet, iki devlet” anlayışının sadece sözde değil, sahada da gerçek olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Ahmet Savaşan, sürecin başından itibaren yanlarında olan Türkiye ve KKTC devlet yetkililerine, ayrıca desteklerini ileten ailelerine, dostlarına, bakanlara, milletvekillerine ve tüm sevenlerine teşekkür etti.