Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

AA’nın aktardığına göre 52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesinde bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.