Patika Yürüyüş Grubu ile Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği, dün Göçeri Köyü'nde "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Yürüyüş Etkinliği" düzenledi.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hatırasını yaşatmak ve doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Patika Yürüyüş Grubu rehberlerinden Erdoğan Işık’ın liderliğinde çok sayıda doğasever katıldı.

Yedi kilometre uzunluğundaki parkur, üç saatte tamamlandı. Yürüyüş sırasında Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın kabri de ziyaret edildi.