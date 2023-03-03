Lefkoşa Sarayönü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Polisin açıklamasına göre, Samet Akrep (E-24), yönetimindeki LE 639 plakalı araçla saat 15.00 sıralarında Lefkoşa'da Sarayönü sokak üzerinde seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Lefkeli'nin Yeri isimli kafeteryaya ait masada oturan Sinem Saadetoğlu Argın'a (K-40) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Samet Akrep ve Sinem Saadetoğlu Argın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akrep, tedavi edildikten sonra, taburcu oldu ve tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.