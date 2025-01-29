W. A. Mozart’ın “Saraydan Kız kaçırma” (Die Entführung aus dem Serail) operası Lefkoşa’da ilk defa sahnelenecek. Opera cuma ve cumartesi akşamları saat 20.00'de YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde sunulacak.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, W. A. Mozart’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak dönemlerinden bir hikayeyi konu aldığı eser, 1782 yılında ilk sahnelendiği günden itibaren aralıksız olarak dünyanın en seçkin opera evlerinde sahneleniyor.

Opera, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) iş birliğiyle, 31 Ocak Cuma ve 1 Şubat Cumartesi Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. Operalar 20.00’da başlayacak ve giriş ücretsiz olacak.

Mozart’ın Türk kültürü ve yaşayışından etkilenerek bestelediği eser şef Ali Hoca’nın, yönetiminde, Cenk Bıyık’ın sahne yönetiminde, Ali Gökdemir’in ışık tasarımında sahnelenecek. Konstanze rolünü Semin Dikmen Töre, Belmonte rolünü Erdem Erdoğan, Blondchen rolünü Zerrin Karslı, Pedrillo rolünü Barış Yanç, Osmin rolünü Engin Suna, Selim Paşa rolünü Tuğrul Enver Töre ve Klaas rolünü Emre Özarabacı seslendirecek.

Murat Menket orkestra yardımcı şefi, Ufuk Gökhan Küçük reji yardımcısı, Esra Poyrazoğlu Alpan Korrepetitör, Ozan Türkoğlu projeksiyon/üst yazı uygulamacısı, Bülent Kıvrak da dekor uygulamacısı olarak görev alacak. Konuşma metinleri Türkçe, müzikli bölümleri ise eserin orijinal dili olan Almanca dilinde olacak.

Eser, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve KKTC Telsim’in iletişim desteği, Yakın Doğu Üniversitesi'nin iş birliği ve Acapulco Hotel’in katkılarıyla sahnelenecek.