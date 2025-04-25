Ergün Yahat

Gazimağusada bugün saat 12.30 sıralarında eski Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda DAÜ Üst geçidi yanında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yol kenarında birinin olmaması ve sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlatması kazanin sevindiren tarafı idi.

Kaza Hikmet Mersin (43) yönetimindeki JG 856 Plakalı otomobil ile Gazimağusa istikametine doğru seyrederken Direksyon hakimiyetini kaybederek okulun Demir korkuluklarına vurarak durabildi .Kaza sonrası ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırılan Hikmet Mersin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi..