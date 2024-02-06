Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Fransız kimlik kartıyla Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken yakalanan Samu Mbonga David hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu. Candaş, sanığın7 Ekim 2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısında, GKRY bölgesinden KKTC’ye tasarrufunda bulunan daha önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş olan Fransız kimlik kartını, görevli memura ibraz edip tedavüle sürmek suretiyle, sahte davranışla kayıt temin edip, ülkeye giriş yaptığını belirtti. Yargıç, sanığın Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandığını söyledi. Yargıç, sanığın Lokmacı Kapısından giriş yaptıktan sonra suç işlemeye devam edip, Ercan’da da sahte kimlikle kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Candaş, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın Kongo uyruklu, genç ve sabıkasız oluşunu, ülkesindeki savaştan dolayı geri dönmek istemediği için böyle bir suç işlemesini ise lehinde hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Candaş, evrak sahteleme ve tedavüle sürme suçlarının giderek yaygınlaştığını, kamu düzenini bozduğunu ifade etti. Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı, işlemek isteyenlere karşı ise ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Candaş, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.