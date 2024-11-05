Kıbrıs Türk Sanayi Odası, hükümetin ve Meclis'in “siyasi çekişmeler” nedeniyle etkin bir şekilde çalışamamasının ekonomik istikrarı olumsuz yönde etkilemesinden “büyük endişe” duyduklarını belirterek, tüm tarafları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve ekonomik sorunları öncelikli gündem maddesi olarak ele almaya davet etti.

Oda tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, hükümetin ve Meclis'in siyasi çekişmeler nedeniyle etkin bir şekilde çalışamaması ve bu durumun ülkemizin ekonomik istikrarını olumsuz yönde etkilemesinden büyük endişe duymaktayız. Ülkemiz ekonomisinin ve sanayi sektörünün karşılaştığı zorlukların aşılması, özellikle günümüz küresel şartlarında hızla çözüm bekleyen yapısal reformlar, acil düzenlemeler ve ekonomik teşviklere bağlıdır.” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin ve Meclis'in, halkın temsilcilerinden oluşan bir organ olarak, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmesi ve ekonominin sürdürülebilirliğini sağlayacak politikaları geliştirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Siyasi çekişmelerin Meclis'in işleyişini aksatması, uzun vadede yalnızca sanayicilerimizi değil, tüm Kıbrıs Türk halkını derinden etkileyen sonuçlar doğuracaktır.” denildi.

Açıklamada devamla “Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak bizler, hükümetimizin ve Meclis'imizin asli görevlerine odaklanarak ülkemizin refahını ön planda tutmasını ve ekonomimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamasını beklemekteyiz. Bu nedenle, tüm tarafları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve ekonomik sorunları öncelikli gündem maddesi olarak ele almaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.