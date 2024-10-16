Dünyanın “en seçkin” müzik yarışmalarından biri olarak nitelendirilen İtalya’da düzenlenen SanRemo Şarkı Yarışması’nda bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni gerek yurt içi ve yurt dışında çeşitli platformlarda konserler veren sanatçı Bahar Gökhan temsil edecek.

Verilen bilgiye göre 24-27 Ekim tarihlerinde İtalya'nın Sanremo şehrinde düzenlenecek yarışmada, 25 farklı ülkeden ve İtalya’nın 13 farklı bölgesinden sanatçılar iki farklı kategoride “yorumcu” veya “besteci” dallarında yarışacak.

Haziran ayında çevrim içi olarak başvuru kabul edilen SanRemo Şarkı Yarışması’nda, sanatçı Bahar Gökhan “uluslararası” kategoride yarışmak üzere seçildi.

SanRemo Şarkı Yarışması’nda yarı final 25 Ekim Cuma günü; büyük final ise 26 Ekim Cumartesi günü tarihi Ariston Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

-“Böyle Yaşanır Kıbrıs'ta Bahar” şarkısıyla yarışacak

Bahar Gökhan, yarışmada, sözü ve müziği Ahmet Özden 'e ait “Böyle Yaşanır Kıbrıs'ta Bahar” şarkısıyla yarışacak.

Sanremo Müzik Festivali’nin (Festival di Sanremo ), resmi olarak “İtalyan Şarkı Festivali “, her yıl Sanremo kentinde düzenlenen ve İtalyan kamu yayıncısı RAI tarafından organize edilen ve yayınlanan en popüler İtalyan şarkı yarışması ve ödül töreni olduğu belirtildi.

Ulusal düzeyde dünyanın en uzun süredir devam eden her yıl düzenlenen TV müzik yarışması olan bu yarışmanın, ayrıca her yıl yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nın temelini oluşturduğu da kaydedildi.

Sanatçı Bahar Gökhan, böyle önemli bir organizasyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmenin “heyecanını” ve “gururunu” yaşadığını ifade ederek, “uluslararası düzeyde KKTC’nin adını ve sesini dünyaya duyurma” arzusunu yineledi.