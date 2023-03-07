Maliye Bakanı Alişan Şan, bu sabah Ercan-Gaziköy ana yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sadık Özcan Topkayalı için taziye mesajı yayımladı.

Şan mesajında, Gümrük liman bekçisi olarak görev yapan çalışma arkadaşlarından Sadık Özcan Topkayalı'yı kaybetmekten duyduğu üzüntüyü ifade ederek “Kıymetli mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” dedi.

Ercan-Gaziköy ana yolunda bu sabah 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonunun, kullandığı aracın önünü tıkaması sonucu ağır yaralanan 53 yaşındaki Sadık Özcan Topkayalı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.