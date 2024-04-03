Sami Sevinç hayati tehlikeyi atlattı, kazanın zanlısı teminata bağlandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Trafik şubesinde görevli polis memuru Halil Çoktan mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Mart 2024 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Doğukan Yiğit Ünlü’nün (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeden dikkatsizce seyreden Sami Sevinç (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığın belirtti. Polis, Sevinç’in 72 saat sürecek bir ameliyata girdiğini, hayatını tehlikeyi atlattığını söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.