Sakine itiraf etti: Eşimi aldattım

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılan Adanalı ailenin canlı yayında ortaya çıkan itirafları izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kıbrıs’ta geçen olayları canlı yayında anlatan baba Bülent; kendisinin kumar bağımlısı biri olduğunu ailesiyle ilgilenmeyince eşinin de kendisini aldattığını açıkladı.

Kumar bağımlısı babanın kendisiyle ve çocuklarıyla ilgilenmediğini, sorumsuz bir insan olduğunu ifade eden Sakine, “Eşim kumar bağımlısı, halen de oynuyor, şu an bile Kıbrıs’ta oynamak için de sürekli Kıbrıs’a gidiyor… En sonunda ben de gittim. Çocukları da aldım ve gittik baktık kiraları vermiyor… Biz çok sefalet çektik. Kendisi bir gün bana dedi ki ben babalarıysam sen de annelerisin dedi git sen de para bul dedi! Ben de o zaman bir arkadaşım vardı. Hastanede çalışıyordu.

O da gel benim yanım da çalış dedi. 1 yaşında çocuğum var bırakacak kimsem yok… Annem yok kimsem yok! Sonra arkadaşım yanımda işe gir dedi… Girdim işe! Ben işe girince arada bakıyordu yani eline üç beş kuruş geçince veriyordu! Ben işe girince onu da vermedi! Bu arada Kıbrıs’ın suları çeşmelerden tuzlu su akıyor, hazır su içmek zorundasınız.

Hazır bile su almadı işte o kadar kumar bağımlısı! Mecbur suları Çeşme suyundan içmek zorundaydık.” ifadelerini kullandı. Programın sonunda ise duygusal ve maddi anlamda boşluğa düştüğünü söyleyen Sakine eşi ve 4 çocuğunun babası Bülenti aldattığını açıkladı.