ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

01.02.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Kanlıköy’de sakin Sarwar JAMİL(E-33), kalmakta olduğu ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

31.01.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şaban ER (E-65)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kronik Akciğer Hastalığı ve Kalp Krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

RESMİ EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA KAYIT TEMİN ETMEYE TEŞEBBÜS

Ekim 2023 ayı içerisinde Lefkoşa’da, B.A.(E-21)’nın, muhaceret işlemi yaptırabilmek maksadıyla, daha önceden kendisine verilen sağlık tetkik sonucu raporunu sahteledikten sonra, internet üzerinden Muhaceret Sitesine göndermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

25.01.2024 tarihinde, Güzelyurt’ta, yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisindeki para cüzdanında muhafaza edilen 1000 Euro, 500 ABD Doları ve 220 Stg nakit paranın çalınması olayı ile ilgili, zanlı olarak aranmakta olan H.Y.(E-30) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın araç içerisinden çaldığı 350 ABD doları ile 240 Euro parayı, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir döviz bürosunda bozdurup, karşılığında 18,500 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

19.08.2023 tarihinde, Lefkoşa’da M.B.(E-25)’nin, gerçekte kendisine ait kiralık evi olmadığı halde, Lefkoşa’da bulunan evini kiralayacağı yönünde bir şahsa dolandırmak kastıyla beyanda bulunduktan sonra, bahse konu şahıstan sahtekarlıkla 18.000 TL nakit para temin ettiği tespit edilmiştir. M.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP

05.01.2024 tarihinde, E.A.(E-34)’nın, Gazimağusa’da trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle, H.T.(E-49)’nin kullanımındaki aracın önünü kestikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu sert cisimle söz konusu aracın sol arka camını kasten çizerek hasara uğrattığı ve H.T.’nin başına ve kollarına vurmak suretiyle de, adı edileni ciddi şekilde darp ettiği tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine E.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAVGA, RAHATSIZLIK VE SARHOŞLUK

01.02.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde, yüksek sesle konuşmak konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.A.(E-48) 173 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan 85 miligram alkollü içki tesiri altındaki T.R.(K-34), 212 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.R.(E-36) ve 84 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.L.(E-25) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

01.02.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 01.02.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan Haspolat Çemberi mevkiinde, Seyfi BEYAZLAT (E-27) 90 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ER 662 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiğ sırada, dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu direksyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

2. 02.02.2024 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Aslı ARIBAŞ (K-26) 421 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MB 049 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun güney kısmından dışarıya çıkmış ve kaldırım ile bir kafe önünde bulunan masa sandalye ve işletmenin vitrin camına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Enise ATAM (K-25), kaldırıldıkları Girne Dr. Akciçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Araç sürücüsü Aslı ARIBAŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 02.02.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Simge ŞİRİN (K-27) 428 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KK 140 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Mehmet ÖNAL (E-47) yönetimindeki TPF 953 salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan TPF 953 plakalı araçtaki yolcular Yasemin ŞENAL (K-55) ile Özlem ŞENAL (K-32), kaldırıldıkları Girne Dr. Akciçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. KK 140 plakalı araç sürücüsü Simge ŞİRİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

01.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,675 araç sürücüsü kontrol edildi ve 191’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 90’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 5 kamyon sürücüsü ise yola çıkış saatlerine uymamak suçlarından olmak üzere, toplam 302 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklanmış ve 12 araç ise trafikten men edilmiştir.