Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın ise büyük oranda kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine tahliye edilen köylerde itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ise anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Yangın, havanın kararması nedeniyle ekiplerin karadan sürdürdüğü mücadeleyle büyük oranda kontrol altına alındı.