(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “sahte belge düzenleme ve sahtekarlıkla para temini, kayıtsız emlakçılık yapma” suçlarından tutuklanan Birdal Kamkam mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emrah Turgal mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde, Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesinde bir şahsa ait iki daireyi, kendisine yetki verilmediği halde sahte satış sözleşmesi düzenleyip, başka bir şahsa 160,000 Stg karşılığında satmak için anlaşarak, söz konusu şahıstan toplam 21,000 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettiği ettiğini söyledi. Polis, olayın 18.03.2025 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, Göçmenköy’deki evinde yapılan aramada makbuz bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde bir şikayet daha yapıldığını, zanlının aynı apartmanda 16 numaralı daireyi başka birine de satarak, 10 bin Sterlin komisyon aldığına dair şikayetçi ifade alındığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının emlakçılar birliğine kaydı olmadığını da belirlediklerini açıkladı. Polis, mesele ile ilgili aranan şahsın bulunarak, ifadesinin alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, şu an 2 şikayetçi olduğunu, bu sayının artma ihtimali bulunduğunu kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.