(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen 'Resmi Evrak Sahteleme' suçundan tutuklanan Mert Topal yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Yel, mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı, Adli Polis Amirliğine gelen Türkiye'de sakin M. A'nın vermiş olduğu ifadesinde 2023 yılının Temmuz ayı içerisinde, Lefkoşa'da sakin kuzeni Mert Topal'a kendisine arsa alması hususunda anlaşmaları üzerine 52 bin TL para gönderdiğini ve bunun üzerine Mert Topal'ın, İskele'de bulunan arsayı satın aldığına dair taşınmaz mal koçanını üzerinde mal sahibi kısmına kendi adının bulunduğu tapuyu gönderdiğini, 16 Temmuz 2025 tarihinde bahse konu arsayı görmek için KKTC'ye geldiğinde ise taşınmaz mal koçanının sahte olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle şikayetçi olduğunu söylediğini aktardı. Polis, aynı tarihte meseleye konu sahtelenmiş tapu belgesinin emare olarak alındığını ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Tapu ve Kadastro Dairesinden araştırma yapıldığını, zanlının akrabasına gönderdiği tapunun sahte olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 200 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.