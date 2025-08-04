(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen 'Sahte Resmi Belge Düzenleme, Bir Belgede Adı Gecenin Kimliğine Bürünme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve KKTC'de İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan Kağan Diken yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemeye olguları aktardı. Polis, 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:57 raddelerinde Dr. Fazıl küçük bulvarı üzerinde Lefkoşa'da sakin Kağan Diken'in kullanımında bulundurduğu TSR 954 plakalı aracı ile polis ekipleri tarafindan gerçekleştirilen trafik kontrolünde görevli polise isminin Erol Başaran olduğunu söyleyerek, bir belgede adı geçenin kimliğine bürünerek, sahte beyanlarla görevli polisin ceza makbuzunun düzenlemesini sağlayarak, sahte resmi belge düzenlenmesini sağladığını ve sahtekarlıkla kayıt temini ettiğini söyledi. Polis,Kağan Diken'in 31.07.2025 tarihinde Lefkoşa'da tespit edildiğini ve muhaceret sisteminden yapılan kontrol neticesinde 29.11.2024 tarihinden itibaren 244 gündür KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, 4 ifade temin ettiklerini, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının ülkede izinsiz ikamet ettiğini, yasal statüsü bulunmadığını belirterek tutuklu yargı talebine bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.