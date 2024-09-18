(Kamalı Haber)- Metehan Kara Giriş Kapısı’nda sahte Almanya pasaportlarıyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Hasan Duman,oğlu D.B.D.(E-17) ve suçla bağlantılı tutuklanan Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan D.B.D.6 ay, Hasan Duman Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan ise birer yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanıklar Hasan Duman ile oğlu D.B.D.’nin 20 Mayıs 2024 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’a geçmek maksadıyla Türkiye’de Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan aracılığı ile temin ettikleri sahte olarak düzenlenmiş Almanya kimlik kartlarını, görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin ettiklerini söyledi.

Yargıç, baba-oğul sanıkların sınır kapısında suçüstü yakalandıklarını, akabinde suçla bağlantılı olan Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan da tutuklandıklarını kaydetti.

Yargıç, sanıkların 24 Mayıs 2024 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini belirtti.

Yargıç, Hasan Duman ile D.B.D.’nin sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini, Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan’ın ise sahte belge düzenleme suçundan yargılandıklarını belirtti.

Yargıç, sanıkların yargılandıkları davalardan suçlu bulunup, mahkum edildiklerini kaydetti.

Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekarlıkla kayıt temini suçlarının yaygınlaştığına dikkat çeken yargıç, bu tür suçlarının sınır güvenliğini de tehlikeye attığını belirtti.

Yargıç, kamu yararı gereği yaygınlaşan suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesini gerektiğine değinirken, her davanın kendine has olguları olduğunu söyledi.

Yargıç, Hasan Duman ile D.B.D.’nin Almanya’da bulunan ailelerine kavuşmak için söz konusu suçları işlediklerini ifade etti.

Yargıç, Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan’ın da baba ile oğulun ailesine kavuşmaları için söz konusu suçu işlediklerini belirtti.

Yargıç Barkın, D.B.D’nin.6 ay, Hasan Duman Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan’ın ise birer yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.