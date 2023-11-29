Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’den KKTC’ye gelen ancak Ercan Havaalanında sahte Pakistan pasaportuyla ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalanan Pakistanlı Saddam Hussain hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç Barkın 1 Ekim 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Türkiye'den KKTC' ye gelen Pakistan vatandaşı Saddam Hussain’in Ercan Havaalanı yolcu geliş bölümünde Pakistan’da sahtelemiş olduğu Qamar Abbas adına hazırlanan Pakistan pasaportunu muhaceret memuruna verip, sahte resmi evrakı tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın muhaceret görevlileri tarafından fark edilerek, suçüstü yakalandığını belirtti. Yargıç, sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Barkın, seyahat belgelerinin giriş-çıkışların kayıt altına alınması açısından önem arz ettiğine değindi. Yargıç, sanığın işlediği suçun kamu menfaatini yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Sanığın işlediği suçların ciddi ve yaygınlaşma eğilimi gösterdiğini kaydeden Barkın, sanığa ceza takdir ederken, bu hususların dikkate alındığını belirtti.

Barkın, tüm olguları bir bütün değerlendirerek, sanığı bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.