Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’ta geçmek isterken sahte araç sigortası ibraz eden Kıbrıslı Rum Costas Martas hakkındaki dava dün karara bağlandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, 9 Eylül 2023 tarihinde zanlı Costas Martas’ın kullanmakta olduğu NZA 289 plakalı Mercedes Gle marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesinin tarihleriyle oynama yapmak sureti ile sahtelediği evrakı muhaceret memuruna verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmeye çalışıp suç işlemeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Yargıç, tutuklanan sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Araç sigortalarının hem şahısların kendi güvenliği hem de trafik güvenliği açısından önemine değinen Barkın, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Yargıç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdiklerini belirterek, oy birliği ile 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.