Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Khalig Karimov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Dilek olayla ilgili bulguları aktardı. Dilek huzurunda bulunan zanlı Khalig Karimov'un Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 29 Mart 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Girne'de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren "Grand Pasha Casino" isimli işletme içerisinde, Girne'de sakin zanlı Khalig Karimov'un konu gazinoda müşteri olarak bulunduğu bir esnada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 1 adet MB24413708C seri numaralı 50 Amerikan Doları'nı kasaya verip, tedavüle sürdüğü tespit edilerek konu para emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının alınan derdest emri gereği tutuklandığını ve yine ayni gün zanlının ikametkahında Girne kaza mahkemesinden temin edilen arama emri ışığında bir arama yapılmış ve kanunsuz herhangi bir seye rastlanmadığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.