(Kamalı Haber) – Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde sahte öğrenci belgesi düzenlenmesiyle ilgili tutuklanan Lincon Taperewa bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının “sahte belge düzenleme, sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme” suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde 11.00 raddelerinde Surlariçi Lefkoşa’da, faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesi’nde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova, yine aynı üniversitede öğrenci işleri bölümünde çalışmakta olan Ikechukuwu Augustine Onyeausı’nin istemi üzerine üniversitede öğrenci olan Chimezie Wisdom Nnanna, Sunday Stephen Aladeyekun, Fadziso Rebecca Mugova ve Jeff Chimdindu Mejuru adına sahte öğrenci belgesi düzenlediklerini söyledi. Polis, mesele kapsamında diğer zanlıların daha önce tutuklandığını ve soruşturmanın ardından teminata bağlandıklarını belirtti. Polis memuru, mesele kapsamında aranan şahıs ilan edilen aranan Lincon Taperewa’nin 28 Eylül’de tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis memuru Çıkan, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.