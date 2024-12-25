(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen olayda polise sahte kiralık araç sözleşmesi ibraz eden Mohamed Beshır’in ardından suçla bağlantılı olan ve geçtiğimiz gün Bakanlar Kurulu kararıyla çete oluşturmak suçundan yasaklı göçmen ilan edilen Justin Ikechukwu Osuji da tutuklandı. İki zanlı bugün "resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve ikamet izinsiz" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı. Polis, 13.12.2024 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa da Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde trafik kontrolünde bulunan LPM Trafik Şube Amirliğinde görevli polis memurunun zanlının kullanımında bulunan ZUC 414 plakalı aracı durdurup kontrol yaptığını söyledi. Polis, zanlının trafik polisine araç kira sözleşmesinin yanında olmadığını ve daha sonra polise getireceğini beyan ettiğini açıkladı. Polis, 14.12.2024 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğine gelen zanlının bir şirket adına düzenlenen ve 13.12.2024 ile 16.12.2024 tarihleri arasında geçerli araç kira sözleşmesine kendi adını yazarak sahteledikten sonra LPM Trafik Şube amirliğinde görevli polise vererek sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis, aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye celp edilen zanlının işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29.11.2024 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru Hasan Çelik, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde Lapta'da faaliyet gösteren araç kiralık şirketinden soruşturma yapıldığını, söz konusu aracın Justin Ikechukwu Osuji’ye kiralandığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, Justin Ikechukwu Osuji’nin 25 Aralık 2024 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında Justin Ikechukwu Osuji’den de el yazı örnekleri alındığını belirtti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Justin Ikechukwu Osuji hakkında 11 Aralık 2024 tarihinde çete üyeliği suçundan Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilerek, ihraç emri çıkarıldığını söyledi. Polis memuru, Mohamed Beshır’in ise ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu söyledi.

Savcı Senem Palabıyık, öğrenci olan Mohamed Beshır’in uygun bir temianata bağlanmasını, Justin Ikechukwu Osuji’nin ise ihraç emri gereği 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, Justin Ikechukwu Osuji’nin 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Mohamed Beshır’in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.