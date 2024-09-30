(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan Enver Yücel’in ardından Şener Dağgül, Doğuş Erzan ve Sadık Öztürk isimli şahıslar da bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Yücel’in 2024 yılı içerisinde Lefkoşa’da bir şirketin yetkisinin kendisine verildiğine dair sahte vekaletname düzenleyerek, 03 Eylül 2024 tarihinde tapu dairesine sunarak, şirkete ait taşınmazı satıp 520 bin Sterlin elde ettiğini söyledi. Polis, zanlının 23 Eylül’de tespit edildiğini, evinde ve iş yerinde yapılan aramada 55 bin TL ve 24 bin 870 TL para bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde suçla bağlantılı Doğuş Erzan, Sadık Öztürk ve Şener Dağgül’ün de tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Dağgül’ün bir gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis memuru, zanlı Öztürk’ün ofisinde arama yapıldığını, bir miktar para bulunduğunu ancak paranın emare para olup olmadığının araştırılacağını kaydetti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, Yücel’in ifadesinde söz konusu paradan sadece 60 bin euro para aldığını söylediğini açıkladı. Polis, geriye kalan büyük meblağın arandığını belirtti. Polis, sahte 2 vekaletname, bir pasaport fotokopisi ve bir adet başvuru formu tespit ettiklerini ifade etti. Polis, zanlılardan el yazı örneği alındığını, sahte belgelerin üzerindeki yazı ve imzalarla karşılaştırılacağını ifade etti. Polis, zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede bir birbirleriyle yazışmalarının silindiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, telefonların inceleneceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirtti. Polis, kayıp emareler de olduğunu belirterek, zanların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, soruşturmanın genişleyerek, devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.